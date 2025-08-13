Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Bydgoszcz
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Bydgoszcz, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Bydgoszcz, Polonia
Casa
Bydgoszcz, Polonia
Área 360 m²
Presentamos una atractiva parcela recreativa con una casa de campo todo el año, situada en u…
$49,389
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bydgoszcz, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir