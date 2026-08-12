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Propiedades residenciales en venta en gmina Wiskitki, Polonia

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2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sokule, Polonia
Villa 5 habitaciones
Sokule, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
MUY ELEGANTE SINGLE-STORY HOUSE CLOSE TO THE FOREST¿Buscas paz, privacidad y vegetación? Est…
$421,082
VAT
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Villa 5 habitaciones en Sokule, Polonia
Villa 5 habitaciones
Sokule, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 385 m²
Número de plantas 1
MUY ELEGANTE SINGLE-STORY HOUSE CLOSE TO THE FORESTSi usted está buscando una casa en un ent…
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Parámetros de las propiedades en gmina Wiskitki, Polonia

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