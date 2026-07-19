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Casas en Venta en gmina Ujscie, Polonia

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1 propiedad total found
Casa en Byszki, Polonia
Casa
Byszki, Polonia
Área 317 m²
Venta de una casa espaciosa – ideal para la familia o para la inversión!
$229,367
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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