Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Ujscie
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Ujscie, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento en Nowa Wies Ujska, Polonia
Apartamento
Nowa Wies Ujska, Polonia
Área 145 m²
Ofrecemos a la venta un gemelo moderno en un estado abierto, situado en una zona tranquila y…
$96,088
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Ujscie, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir