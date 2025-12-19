Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Tarnowiec
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Tarnowiec, Polonia

1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Czelusnica, Polonia
Casa 9 habitaciones
Czelusnica, Polonia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 590 m²
Número de plantas 3
Oportunidad de Inversión Excepcional – Dos Casas Completamente Amuebladas con Potencial de N…
$919,822
