Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Swierklaniec
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en gmina Swierklaniec, Polonia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 000 m² en Naklo Slaskie, Polonia
UP UP
Propiedad comercial 1 000 m²
Naklo Slaskie, Polonia
Área 1 000 m²
Más fotos en www.zalewchechlo.com.pl. Tel. +48507081741
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir