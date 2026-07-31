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Locales comerciales en venta en gmina Suchy Las, Polonia

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Propiedad comercial 71 m² en Zlotniki, Polonia
Propiedad comercial 71 m²
Zlotniki, Polonia
Habitaciones 3
Área 71 m²
Le recomiendo a la venta un apartamento único y amplio con una superficie de 60.1 m2, situad…
$219,849
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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