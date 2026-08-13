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Propiedades residenciales en venta en gmina Sokolow Podlaski, Polonia

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1 propiedad total found
Casa en Dolne Pole, Polonia
Casa
Dolne Pole, Polonia
Área 160 m²
Casa de pie libre en un estado cerrado bruto – Campo Bajo, Kazmierz
$174,445
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
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