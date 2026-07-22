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Locales comerciales en venta en gmina Pobiedziska, Polonia

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Propiedad comercial 49 m² en Kocialkowa Gorka, Polonia
Propiedad comercial 49 m²
Kocialkowa Gorka, Polonia
Habitaciones 2
Área 49 m²
Le recomiendo un apartamento asequible, en una zona tranquila, dándole la oportunidad de org…
$78,772
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Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Tienda 597 m² en Biskupice, Polonia
Tienda 597 m²
Biskupice, Polonia
Área 597 m²
Le invitamos a familiarizarse con la oferta de venta de bienes raíces comerciales situada en…
$887,837
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