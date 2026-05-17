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Casas de campo del lago en venta en gmina Ostroda, Polonia

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Casa de campo 15 habitaciones en Katno, Polonia
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Casa de campo 15 habitaciones
Katno, Polonia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Número de plantas 2
Unique Lakeside Estate para la venta en Masuria ← Private Shoreline ← Forest ¦Me complace pr…
$1,72M
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Agencia
Warmia Brokers
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Parámetros de las propiedades en gmina Ostroda, Polonia

con Garaje
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