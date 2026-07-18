Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Lubicz
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en gmina Lubicz, Polonia

;
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
23 propiedades total found
Propiedad comercial 1 359 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 359 m²
Mierzynek, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 359 m²
Piso 11/11
El edificio de oficinas está situado cerca de Plac Zawiszy, en la calle principal de la capi…
$23,448
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 490 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 490 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 490 m²
Número de plantas 4
Un complejo moderno que consta de edificios de oficinas rodeados de un amplio parque con un …
$27,239
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 150 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 150 m²
Mierzynek, Polonia
Área 150 m²
Locales en alquiler en Rembertów, Varsovia. Características principales de la propiedad: Li…
$1,987
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Propiedad comercial 1 024 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 024 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 024 m²
Piso 8/11
El Ecuador II es el segundo de cuatro edificios del complejo de la oficina del Ecuador. Su u…
$19,577
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 318 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 318 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 318 m²
Piso 1/11
Un complejo moderno compuesto por tres edificios de oficinas. El alto nivel de acabado garan…
$27,202
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 500 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 500 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 500 m²
Piso 3/5
Amplias instalaciones en un conocido complejo de oficinas y comerciales. Los locales se pued…
$19,553
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 400 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 400 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 400 m²
Piso 7/11
Una oficina y un edificio residencial situado en la frontera del distrito de Śródmieście, ju…
$15,751
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 200 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 200 m²
Krobia, Polonia
Área 200 m²
Piso 7/7
Listo para alquilar oficina en condiciones flexibles en el edificio Clase A, con cocina, sal…
$5,575
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 430 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 430 m²
Krobia, Polonia
Área 430 m²
Piso 11/11
La oficina cerca de Varsovia Spire se encuentra en el sitio histórico de la famosa cervecerí…
$48,780
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 12 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 12 m²
Krobia, Polonia
Área 12 m²
Piso 4/10
Un lugar para su negocio en medio de una comunidad dinámica Situado en el vibrante barrio Sł…
$568
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 105 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 105 m²
Krobia, Polonia
Área 105 m²
Piso 3/6
Oficinas en el barrio de Vola. El interior de la oficina ofrece oficinas amplias y bien ilum…
$3,407
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 105 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 105 m²
Krobia, Polonia
Área 105 m²
Piso 1/5
Oficinas en Mokotow. El interior de la oficina ofrece oficinas amplias y bien iluminadas y a…
$3,407
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 51 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 51 m²
Krobia, Polonia
Área 51 m²
Piso 3/5
Este es un espacio de oficina moderno. El interior de la oficina ofrece oficinas amplias y b…
$3,097
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 10 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 10 m²
Krobia, Polonia
Área 10 m²
Piso 4/6
Lograr éxito en un espacio de trabajo moderno cerca del aeropuerto Proporcionar a tu empresa…
$490
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 240 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 240 m²
Krobia, Polonia
Área 240 m²
Piso 11/11
¡Oficina en el corazón de Varsovia! Ofrecemos para alquilar una oficina elegante y funciona…
$5,593
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 15 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 15 m²
Krobia, Polonia
Área 15 m²
Piso 11/11
Oficina en alquiler en el centro de Varsovia, en Rondo Daszyńskiego. Oficina para 2 lugares …
$1,420
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 20 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 20 m²
Krobia, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 20 m²
Número de plantas 3
Es un espacio moderno de oficina que sorprendentemente combina diseño moderno y arquitectura…
$1,420
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 14 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 14 m²
Krobia, Polonia
Área 14 m²
Piso 2/10
Este es un espacio de oficina moderno. El interior de la oficina ofrece oficinas amplias y b…
$903
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 12 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 12 m²
Krobia, Polonia
Área 12 m²
Piso 2/6
Espacios de trabajo en el distrito Warszawa-Śródmieście, que es el centro comercial y cultur…
$1,161
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 40 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 40 m²
Krobia, Polonia
Área 40 m²
Piso 2/6
La innovación espera a su empresa en espacio compartido de oficinas situado en el corazón de…
$3,742
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 30 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 30 m²
Krobia, Polonia
Área 30 m²
Piso 11/11
¡Oficina en el corazón de Varsovia! Ofrecemos para alquilar una oficina elegante y funciona…
$697
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 18 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 18 m²
Krobia, Polonia
Área 18 m²
Piso 1/3
Listo para alquilar oficina en condiciones flexibles en el edificio del centro de negocios, …
$688
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 42 m² en Krobia, Polonia
Propiedad comercial 42 m²
Krobia, Polonia
Área 42 m²
Piso 6/11
Espacio de oficina prestigiado cerca del centro de Varsovia Difundir las alas de su empresa …
$3,949
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en gmina Lubicz, Polonia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Realting.com
Ir