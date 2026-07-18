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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en gmina Lubicz, Polonia

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7 propiedades total found
Propiedad comercial 1 359 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 359 m²
Mierzynek, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 359 m²
Piso 11/11
El edificio de oficinas está situado cerca de Plac Zawiszy, en la calle principal de la capi…
$23,448
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Propiedad comercial 1 490 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 490 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 490 m²
Número de plantas 4
Un complejo moderno que consta de edificios de oficinas rodeados de un amplio parque con un …
$27,239
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Propiedad comercial 150 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 150 m²
Mierzynek, Polonia
Área 150 m²
Locales en alquiler en Rembertów, Varsovia. Características principales de la propiedad: Li…
$1,987
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Propiedad comercial 1 024 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 024 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 024 m²
Piso 8/11
El Ecuador II es el segundo de cuatro edificios del complejo de la oficina del Ecuador. Su u…
$19,577
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Propiedad comercial 1 318 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 318 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 318 m²
Piso 1/11
Un complejo moderno compuesto por tres edificios de oficinas. El alto nivel de acabado garan…
$27,202
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Propiedad comercial 1 500 m² en Mierzynek, Polonia
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Mierzynek, Polonia
Área 1 500 m²
Piso 3/5
Amplias instalaciones en un conocido complejo de oficinas y comerciales. Los locales se pued…
$19,553
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Propiedad comercial 1 400 m² en Mierzynek, Polonia
Propiedad comercial 1 400 m²
Mierzynek, Polonia
Área 1 400 m²
Piso 7/11
Una oficina y un edificio residencial situado en la frontera del distrito de Śródmieście, ju…
$15,751
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Parámetros de las propiedades en gmina Lubicz, Polonia

con Garaje
con Vista a la montaña
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