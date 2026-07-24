Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Krosniewice
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Krosniewice, Polonia

;
1 propiedad total found
Apartamento en Jankowice, Polonia
Apartamento
Jankowice, Polonia
Área 55 741 m²
Me complace presentar una propiedad única situada en Jankowice, calle Ogrodowa, en el munici…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Krosniewice, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir