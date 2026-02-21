Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Jaktorow
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Jaktorow, Polonia

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Henryszew, Polonia
Villa 5 habitaciones
Henryszew, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
El tema de la oferta es una moderna y unifamiliar situada en la tranquila y dinámica ciudad …
$380,652
VAT
Villa 5 habitaciones en Grady, Polonia
Villa 5 habitaciones
Grady, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
El tema de la oferta es una moderna y unifamiliar situada en el tranquilo y dinámico pueblo …
$380,652
VAT
