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Propiedades residenciales en venta en gmina Gizalki, Polonia

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Apartamento en Wronow, Polonia
Apartamento
Wronow, Polonia
Área 7 622 m²
Venta de parcela de 7.622m2 situada en Gizałki, Municipio de Gizałki. La parcela está parcia…
$50,064
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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