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Locales comerciales en venta en gmina Dopiewo, Polonia

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Propiedad comercial 79 m² en Dabrowka, Polonia
Propiedad comercial 79 m²
Dabrowka, Polonia
Habitaciones 3
Área 79 m²
Venta de un idle, apartamento de dos plantas de 79.01 m2, con un garaje de aprox. 20 m2, un …
$220,716
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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