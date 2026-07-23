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Locales comerciales en venta en gmina Chelmza, Polonia

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Propiedad comercial 42 m² en Gluchowo, Polonia
Propiedad comercial 42 m²
Gluchowo, Polonia
Habitaciones 2
Área 42 m²
Apartamento con garaje y jardín – sordo / Champin fort listo para su propio arreglo!
$79,100
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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