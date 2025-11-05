Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Calabarzón, Filipinas

Cavite
3
4 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tagaytay, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tagaytay, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Maunong, Filipinas
Casa 5 habitaciones
Maunong, Filipinas
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Live the resort lifestyle every day in this 5-bedroom, fully interiored home at Ayala Greenf…
$1,93M
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Iruhin South, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Iruhin South, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Balite II, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Balite II, Filipinas
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
