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Propiedades residenciales en venta en Cebú, Filipinas

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14 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
✨ Residencias de Bauhinia 2 dormitorios – Espacio elegante, Valor duraderoExperimente una vi…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
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Área 34 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
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Área 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit – A Smart Investment & Stylish Home in CebuExperimente una…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
PRESELLING UNITS – IPI CENTERUbicación: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell es un…
$278,832
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
PRESELLING UNITS – IPI CENTERUbicación: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell es un…
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Apartamento en Cebú, Filipinas
Apartamento
Cebú, Filipinas
Área 83 m²
PRESELLING UNITS – IPI CENTERUbicación: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell es un…
$365,967
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Estudio en Cebú, Filipinas
Estudio
Cebú, Filipinas
Área 24 m²
Piso 9
El condominio Persimmon es desarrollado por Aboitizland, uno de los principales desarrollado…
$52,400
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Estudio en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Área 20 m²
Piso 9
Mivesa Garden Residences es un proyecto de mediados de carrera en Cebu City desarrollado por…
$52,400
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Apartamento 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
Apartamento 2 habitaciones
Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
$228,463
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Apartamento 1 habitacion en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Área 43 m²
Piso 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$104,800
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Apartamento 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Ático Ático en Cebú, Filipinas
Ático Ático
Cebú, Filipinas
Área 700 m²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
$2,54M
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Parámetros de las propiedades en Cebú, Filipinas

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