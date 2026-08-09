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Propiedades residenciales en venta en Bisayas Centrales, Filipinas

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Cebú
14
18 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Cebú, Filipinas
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Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mandaue, Filipinas
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Mandaue, Filipinas
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Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento en Cebú, Filipinas
Apartamento
Cebú, Filipinas
Área 83 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mandaue, Filipinas
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Mandaue, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Punta Engano, Filipinas
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Punta Engano, Filipinas
Dormitorios 1
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Beachfront Luxury Condominium Units in Cebu, PhilippinesUbicación: Punta Engaño, Ciudad de L…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 34 m²
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
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Cebú, Filipinas
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Área 39 m²
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Apartamento 1 habitacion en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 1
Área 43 m²
Piso 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
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Estudio en Cebú, Filipinas
Estudio
Cebú, Filipinas
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El condominio Persimmon es desarrollado por Aboitizland, uno de los principales desarrollado…
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Apartamento 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
Apartamento 2 habitaciones
Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
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Apartamento 1 habitacion en Bisayas Centrales, Filipinas
Apartamento 1 habitacion
Bisayas Centrales, Filipinas
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 17
Кондоминиум Avalon - это проект первичного жилья, от ведущего застройщика в Себу. Отель A…
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Apartamento 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Ático Ático en Cebú, Filipinas
Ático Ático
Cebú, Filipinas
Área 700 m²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
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Estudio en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
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Piso 9
Mivesa Garden Residences es un proyecto de mediados de carrera en Cebu City desarrollado por…
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