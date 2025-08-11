Piso en edificio nuevo NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

  1. Realting.com
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
$155,310
19
ID: 27404
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Sobre el proyecto:
Habitat Residences es un desarrollo costero sostenible en Kyrenia, Norte de Chipre, que ofrece viviendas con vistas al mar rodeadas de naturaleza y servicios de bienestar. Combinando diseño moderno con el entorno natural, está pensado para una vida equilibrada y valor a largo plazo.

Puntos clave:

  • Viviendas con vistas al mar y diseño ecológico

  • Servicios de bienestar: spa, gimnasio, jardines orgánicos

  • Construido por Evergreen Developments Group con acabados de alta calidad

Tipos de unidades disponibles:
Habitat ofrece unidades con vista al mar para todos los estilos de vida y presupuestos:

  • Estudio

  • Apartamento de 1 dormitorio

  • Apartamento de 2 dormitorios

  • Ático de 2 dormitorios

  • Ático de 3 dormitorios

Destacados de la ubicación:

  • Cerca de playas vírgenes y rutas de senderismo

  • Cercano a mercados, restaurantes, cafés y centros de bienestar

  • Fácil acceso a sitios culturales e históricos

  • En el corazón de una zona residencial e inversora en crecimiento

Instalaciones:

  • Piscinas interiores y exteriores

  • Gimnasio, áreas de yoga y spa de bienestar

  • Sauna, baños de vapor e instalaciones antienvejecimiento

  • Jardines orgánicos, pistas para ciclismo y jogging

  • Áreas de juegos infantiles y parques ajardinados

  • Restaurantes gourmet, bares y tiendas en el sitio

  • Seguridad 24/7, conserjería y gestión inmobiliaria

Opciones de pago:
Pago inicial del 35 %, saldo restante en 36 cuotas mensuales. El proyecto está en construcción y se entregará en 2028.

Sobre nosotros:
DevoDirect – su conexión directa con promotores calificados en todo el mundo.

Localización en el mapa

Girne Belediyesi, Chipre del Norte

