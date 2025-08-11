Piso en edificio nuevo NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Sobre el proyecto:
Habitat Residences es un desarrollo costero sostenible en Kyrenia, Norte de Chipre, que ofrece viviendas con vistas al mar rodeadas de naturaleza y servicios de bienestar. Combinando diseño moderno con el entorno natural, está pensado para una vida equilibrada y valor a largo plazo.
Puntos clave:
Viviendas con vistas al mar y diseño ecológico
Servicios de bienestar: spa, gimnasio, jardines orgánicos
Construido por Evergreen Developments Group con acabados de alta calidad
Tipos de unidades disponibles:
Habitat ofrece unidades con vista al mar para todos los estilos de vida y presupuestos:
Estudio
Apartamento de 1 dormitorio
Apartamento de 2 dormitorios
Ático de 2 dormitorios
Ático de 3 dormitorios
Destacados de la ubicación:
Cerca de playas vírgenes y rutas de senderismo
Cercano a mercados, restaurantes, cafés y centros de bienestar
Fácil acceso a sitios culturales e históricos
En el corazón de una zona residencial e inversora en crecimiento
Instalaciones:
Piscinas interiores y exteriores
Gimnasio, áreas de yoga y spa de bienestar
Sauna, baños de vapor e instalaciones antienvejecimiento
Jardines orgánicos, pistas para ciclismo y jogging
Áreas de juegos infantiles y parques ajardinados
Restaurantes gourmet, bares y tiendas en el sitio
Seguridad 24/7, conserjería y gestión inmobiliaria
Opciones de pago:
Pago inicial del 35 %, saldo restante en 36 cuotas mensuales. El proyecto está en construcción y se entregará en 2028.
Sobre nosotros:
