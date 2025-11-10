Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Marruecos

11 propiedades total found
Villa en El Jadida Province, Marruecos
Villa
El Jadida Province, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 025 m²
$3,34M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Provincia de Esauira, Marruecos
Casa 6 habitaciones
Provincia de Esauira, Marruecos
Dormitorios 6
Área 120 m²
Número de plantas 2
This hotel enjoys a unique location: on the front line of the ramparts of Essaouira's UNESCO…
$735,600
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Tiznit Province, Marruecos
Villa 4 habitaciones
Tiznit Province, Marruecos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
$743,000
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Villa en Casablanca, Marruecos
Villa
Casablanca, Marruecos
Dormitorios 4
Número de plantas 2
For sale is a magnificent modern and unusual villa of 630 m2, located close to the water par…
$1,09M
Dejar una solicitud
Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Dejar una solicitud
Villa en Tiznit Province, Marruecos
Villa
Tiznit Province, Marruecos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
$743,000
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Casa 18 habitaciones en Tánger, Marruecos
Casa 18 habitaciones
Tánger, Marruecos
Habitaciones 18
Área 980 m²
Número de plantas 3
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Marrakech-Safí, Marruecos
Villa
Marrakech-Safí, Marruecos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Tánger, Marruecos
Dúplex 5 habitaciones
Tánger, Marruecos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Two semi-detached houses with gardens for sale in the popular Marchand area of Tangier. One …
$4,03M
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 9 habitaciones en Marrakesh, Marruecos
Villa 9 habitaciones
Marrakesh, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 12 000 m²
Número de plantas 1
$3,86M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Villa 9 habitaciones
caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Palmpy Grove
$3,28M
Dejar una solicitud

