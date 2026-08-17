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Villas en venta en Marruecos

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Marrakech-Safí
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8 propiedades total found
Villa en Ait Issafen, Marruecos
Villa
Ait Issafen, Marruecos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Atalanta presenta esta excepcional villa junto al mar que combina arquitectura inspiradora y…
$743,000
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Villa en El Jadida Province, Marruecos
Villa
El Jadida Province, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 025 m²
$3,34M
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Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Marrakech-Safí, Marruecos
Villa
Marrakech-Safí, Marruecos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
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Villa en Casablanca, Marruecos
Villa
Casablanca, Marruecos
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Venta es una magnífica villa moderna e inusual de 630 m2, situada cerca del parque acuático,…
$1,09M
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Villa 4 habitaciones en Tiznit Province, Marruecos
Villa 4 habitaciones
Tiznit Province, Marruecos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
$743,000
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TekceTekce
Villa 9 habitaciones en Marrakesh, Marruecos
Villa 9 habitaciones
Marrakesh, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 12 000 m²
Número de plantas 1
$3,86M
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Villa 9 habitaciones en caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Villa 9 habitaciones
caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Palmpy Grove
$3,28M
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