Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Marruecos
  3. Marrakech-Safí
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Marrakech-Safí, Marruecos

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Provincia de Esauira, Marruecos
Casa 6 habitaciones
Provincia de Esauira, Marruecos
Dormitorios 6
Área 120 m²
Número de plantas 2
This hotel enjoys a unique location: on the front line of the ramparts of Essaouira's UNESCO…
$735,600
Dejar una solicitud
Villa en Marrakech-Safí, Marruecos
Villa
Marrakech-Safí, Marruecos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Marrakesh, Marruecos
Villa 9 habitaciones
Marrakesh, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 12 000 m²
Número de plantas 1
$3,86M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa 9 habitaciones en caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Villa 9 habitaciones
caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Palmpy Grove
$3,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Marrakech-Safí, Marruecos

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir