Propiedades residenciales en venta en Marruecos

Para una inversión rentable, puede considerar una propiedad marroquí en venta en Casablanca o Agadir, dos de los centros turísticos más populares del país. Se consideran prometedores debido al constante aumento de los precios. Los precios de las propiedades en Marruecos aumentan entre un 4% y un 8% anual.
La capital del país, Rabat, también es famosa por su gran atractivo para la inversión. Debido a la afluencia regular de turistas, cualquier propiedad líquida comprada aquí traerá un buen beneficio derivado del alquiler.