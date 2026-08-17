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Propiedades residenciales en venta en Marruecos

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Marrakech-Safí
3
9 propiedades total found
Villa en Ait Issafen, Marruecos
Villa
Ait Issafen, Marruecos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Atalanta presenta esta excepcional villa junto al mar que combina arquitectura inspiradora y…
$743,000
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Аталанта
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Dúplex 5 habitaciones en Tánger, Marruecos
Dúplex 5 habitaciones
Tánger, Marruecos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Dos casas adyacentes con jardines están a la venta en la popular zona de Marchand de Tánger.…
$4,03M
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Villa en El Jadida Province, Marruecos
Villa
El Jadida Province, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 025 m²
$3,34M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
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Villa en Marrakech-Safí, Marruecos
Villa
Marrakech-Safí, Marruecos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
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Villa en Casablanca, Marruecos
Villa
Casablanca, Marruecos
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Venta es una magnífica villa moderna e inusual de 630 m2, situada cerca del parque acuático,…
$1,09M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Tiznit Province, Marruecos
Villa 4 habitaciones
Tiznit Province, Marruecos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
$743,000
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Villa 9 habitaciones en Marrakesh, Marruecos
Villa 9 habitaciones
Marrakesh, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 12 000 m²
Número de plantas 1
$3,86M
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Villa 9 habitaciones en caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Villa 9 habitaciones
caidat dOulad Hassoune, Marruecos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Palmpy Grove
$3,28M
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Tipos de propiedades en Marruecos

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Marruecos

Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre los bienes raíces en Marruecos

¿Qué documentos se requieren para que las personas extranjeras compren bienes raíces en Marruecos?

Para comprar una propiedad en venta en Marruecos, los extranjeros necesitan el pasaporte de su país. También deberá abrir una cuenta en un banco marroquí, desde la cual se transferirán los fondos al propietario de los bienes raíces.

¿Cuáles son las ciudades más prometedoras en términos de adquisición de bienes inmuebles en Marruecos?

Para una inversión rentable, puede considerar una propiedad marroquí en venta en Casablanca o Agadir, dos de los centros turísticos más populares del país. Se consideran prometedores debido al constante aumento de los precios. Los precios de las propiedades en Marruecos aumentan entre un 4% y un 8% anual.
La capital del país, Rabat, también es famosa por su gran atractivo para la inversión. Debido a la afluencia regular de turistas, cualquier propiedad líquida comprada aquí traerá un buen beneficio derivado del alquiler.

¿Qué impuestos y tarifas deben pagar los extranjeros que planean comprar una propiedad en Marruecos?

Al comprar bienes inmuebles residenciales, las personas extranjeras deben pagar una tasa de impuesto de registro del 2,5% del precio de la propiedad. También hay un impuesto sobre la tierra para todo tipo de viviendas y una tasa notarial. En ambos casos, se paga el 1% del valor especificado al vender bienes inmuebles en Marruecos.
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