Estudios en venta en Male Atoll, Maldivas

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Male Atoll, Maldivas
Estudio 1 habitación
Male Atoll, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
El complejo hotelero Radisson RED Maldives ofrece apartamentos y villas privadas.🏨¡Conviérte…
$233,566
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Male Atoll, Maldivas

