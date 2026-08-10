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Propiedades residenciales en venta en Condado de Nairobi, Kenia

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apartamentos
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Apartamento en Nairobi, Kenia
Apartamento
Nairobi, Kenia
$60,728
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International real estate agency Habita
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Nairobi, Kenia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 023 m²
Número de plantas 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
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Apartamento 6 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 6 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/1
DETALLESKileleshwa Apartamento de 3 dormitorios en Wakamu Descubra la perfecta oportunidad …
$106,397
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LDV InvestLDV Invest
Casa 9 habitaciones en Nairobi, Kenia
Casa 9 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
descripción En el piso superior y nbsp; - 1 dormitorio principal en suite + más 2 dormitorio…
$192,831
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Casa 9 habitaciones en Nairobi, Kenia
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Nairobi, Kenia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 4 047 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en BOGANI, KAREN 5 dormitorio en suite + DSQ Villas de diseño moderno 2 -story…
$539,344
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Apartamento 5 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 5 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Descripción &toro; 2 / 3 apartamentos de lujo en el dormitorio. &toro; Dormitorio principal …
$92,252
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Nairobi, Kenia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Bungalow Bungalow 16 habitaciones en Nairobi, Kenia
Bungalow Bungalow 16 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 16
Dormitorios 10
Área 16 187 m²
Número de plantas 1
DETALLESExperiencia Lujo sin igual: Propio de una propiedad residencial en Karen Prepárate …
$1,34M
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Apartamento 10 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 10 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 023 m²
Piso 16
Por qué invertir en 3408   BELVA? 3408   BELVA   es una colección exclusiva de apartament…
$330,000
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Villa 6 habitaciones en Nairobi, Kenia
Villa 6 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 023 m²
Número de plantas 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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