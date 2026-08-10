Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Condado de Nairobi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Condado de Nairobi, Kenia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento en Nairobi, Kenia
Apartamento
Nairobi, Kenia
$60,728
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 6 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 6 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/1
DETALLESKileleshwa Apartamento de 3 dormitorios en Wakamu Descubra la perfecta oportunidad …
$106,397
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 5 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Descripción &toro; 2 / 3 apartamentos de lujo en el dormitorio. &toro; Dormitorio principal …
$92,252
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 10 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 10 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 023 m²
Piso 16
Por qué invertir en 3408   BELVA? 3408   BELVA   es una colección exclusiva de apartament…
$330,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Condado de Nairobi, Kenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir