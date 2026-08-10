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Barrio residencial Penthouse rare a la location a nayot museum residence

Jerusalén, Israel
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ID: 39754
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    lzh, 2

Sobre el complejo

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Alquiler en el prestigioso complejo Museum Residence en Jerusalén - excepcional ático ocupando todo un piso! Situado en el corazón del barrio de Nayot, este magnífico ático de 5 habitaciones ofrece 149 m2 de espacio habitable y 125 m2 de terrazas (mirpesot) que rodean el apartamento. Gracias a sus cuatro orientaciones, disfruta de un brillo excepcional durante todo el día y una magnífica vista panorámica de 360°. Los generosos volúmenes, grandes espacios de recepción y muchas terrazas crean un verdadero sentido del espacio, la libertad y el lujo. Cada habitación tiene acceso directo a su propia terraza (espejo), ofreciendo a todos la paz, comodidad y privacidad. El ático ocupa el piso solo y disfruta de un ascensor privado con acceso directo al apartamento, garantizando absoluta discreción y tranquilidad. También incluye una cocina totalmente equipada, suelos de parquet, calefacción por suelo radiante, armarios integrados, un sistema de casa inteligente, dos plazas de aparcamiento cubierto y una bodega. Museum Residence es una residencia prestigiosa, tranquila y especialmente segura gracias a un sistema de vigilancia de cámaras. Su ubicación es ideal, en un ambiente tranquilo y verde, mientras se encuentra a sólo un minuto de la salida de Jerusalén y cerca de museos, parques y los ejes principales de la ciudad. Una rara propiedad que combina espacio, luz, lujo, calma, seguridad y privacidad, en una de las zonas más agradables de Jerusalén.

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