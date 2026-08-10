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Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills

Herzliya, Israel
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ID: 39765
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

Sobre el complejo

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Referencia: 7000 Distrito: Hertzliya Hills 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 113 m2 Terraza de 13 m3 con vista abierta y mar 12a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños, 2 aseos 2 plazas de aparcamiento sótano Servicios del edificio: guardia, gimnasio, country club (pool) sauna/hammam Vaa: 1760 nis/mes Arnona : 840 nis/2mes Entrada : 01/10/2026

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Herzliya, Israel
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