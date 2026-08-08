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Barrio residencial Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation

Asdod, Israel
de
$882,450
8/8/26
$882,450
7/8/26
$879,800
6/8/26
$882,450
6/8/26
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ID: 39707
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Bonito apartamento de 5 habitaciones con balcón y sala de seguridad, aire acondicionado, cocina doble, suite principal con ducha y aseo y vestidor, buena orientación.

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Asdod, Israel
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