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Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove

Ascalón, Israel
de
$715,950
8/8/26
$715,950
7/8/26
$713,800
6/8/26
$715,950
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ID: 39698
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

Sobre el complejo

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Hermoso mini ático 4 habitaciones balcón 18 metros, . Completamente renovado .. Buena ubicación, cerca de jardines de infancia, frente al centro, un edificio bien mantenido.

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Ascalón, Israel
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