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Barrio residencial Rare appartement kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$3,41M
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ID: 39684
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

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Rare apartment for sale in Tel-Aviv, in Kikar Hamedina district Nuevo edificio de tiendas 4a planta con ascensor 160m2 + 26m2 terrazas (18+8) 5 piezas 2 baños 3 W.C Gran suite principal con armario 1 plaza de aparcamiento 3 exposiciones Mamad Precio: 10,300,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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