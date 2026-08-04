Barrio residencial Centre ville cachere terrasse soucca

Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de una semana durante el período de Roch Hashana, Yom Kippur y Souccot. mínimo 1 semana . 5000sh la semana sin electricidad Disfrute de su estancia en Ra'anana en este amplio dúplex de 5 habitaciones, idealmente situado en Keren Hayessod Street, en el corazón de un barrio buscado. ✔️ Hasta 8 camas ✔️ Apartamento de caja ✔️ Gran terraza Soucca ✔️ Mamad (cuarto de seguridad) ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Alquiler de una semana ✔️ A pocos minutos a pie de la sinagoga de Habad Francofonía ✔️ Cerca de la sinagoga Shift y la sinagoga Rav Harar ✔️ Ubicación ideal para vacaciones familiares en un ambiente agradable y conveniente. Para ver disponibilidad y tarifas o para reservar tu estancia :