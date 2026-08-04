Barrio residencial Centre ville cachere terrasse soucca

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Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ???
Disponible a partir de una semana durante el período de Roch Hashana, Yom Kippur y Souccot.
mínimo 1 semana . 5000sh la semana sin electricidad
Disfrute de su estancia en Ra'anana en este amplio dúplex de 5 habitaciones, idealmente situado en Keren Hayessod Street, en el corazón de un barrio buscado.
✔️ Hasta 8 camas
✔️ Apartamento de caja
✔️ Gran terraza Soucca
✔️ Mamad (cuarto de seguridad)
✔️ Aparcamiento privado
✔️ Alquiler de una semana
✔️ A pocos minutos a pie de la sinagoga de Habad Francofonía
✔️ Cerca de la sinagoga Shift y la sinagoga Rav Harar
✔️ Ubicación ideal para vacaciones familiares en un ambiente agradable y conveniente.
Para ver disponibilidad y tarifas o para reservar tu estancia :
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
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