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Barrio residencial Centre ville cachere terrasse soucca

Ra'anana, Israel
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ID: 39670
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

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Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de una semana durante el período de Roch Hashana, Yom Kippur y Souccot. mínimo 1 semana . 5000sh la semana sin electricidad Disfrute de su estancia en Ra'anana en este amplio dúplex de 5 habitaciones, idealmente situado en Keren Hayessod Street, en el corazón de un barrio buscado. ✔️ Hasta 8 camas ✔️ Apartamento de caja ✔️ Gran terraza Soucca ✔️ Mamad (cuarto de seguridad) ✔️ Aparcamiento privado ✔️ Alquiler de una semana ✔️ A pocos minutos a pie de la sinagoga de Habad Francofonía ✔️ Cerca de la sinagoga Shift y la sinagoga Rav Harar ✔️ Ubicación ideal para vacaciones familiares en un ambiente agradable y conveniente. Para ver disponibilidad y tarifas o para reservar tu estancia :

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Ra'anana, Israel
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