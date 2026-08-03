Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

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Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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