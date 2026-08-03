  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$2,07M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 39665
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece amplios espacios, privacidad y máxima comodidad? Esto es bueno para ti. Completamente renovado, diseñado con un diseño inteligente y con un nivel técnico entre los más avanzados del mercado, este apartamento destaca por sus generosos volúmenes y servicios premium. ? Aspectos destacados Immense terraza de 100 m2 con vista abierta Dos plazas de aparcamiento privado Gran espacio de almacenamiento / bodega Sistema avanzado de automatización casera (electricidad inteligente) Aire acondicionado mini-central en todo el apartamento Renovación completa y materiales de alta gama Diseño optimizado que ofrece comodidad y modernidad Una propiedad rara, combinando lujo, tecnología y espacios excepcionales, ideal para aquellos que buscan una mayor calidad de vida

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne affaire a florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$738,000
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Kikar rabin kikar hamedina tama 382
Tel-Aviv, Israel
de
$1,74M
Está viendo
Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Venta – Nuevo apartamento de 3 habitaciones con balcón y parking En un nuevo edificio recién entregado (hace un mes), descubra esta magnífica fachada de 3 habitaciones, situada en el segundo piso, ofreciendo servicios modernos y una comodidad óptima. Con una superficie de 80 m2, completo c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
En el corazón de la hermosa florentina 2 habitaciones con ascensor + balcón Apartamento callejero Excelente condición Alto nivel Perfecto para una primera compra o para invertir
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
Situado en el centro de Tel Aviv, hermoso edificio. Amplio y luminoso apartamento de 4 habitaciones de 110 m2 + 12,5 m2 de terraza. Planta alta con vista clara. Aparcamiento subterráneo incluido. ¡No te lo pierdas!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir