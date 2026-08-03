Barrio residencial appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece amplios espacios, privacidad y máxima comodidad? Esto es bueno para ti. Completamente renovado, diseñado con un diseño inteligente y con un nivel técnico entre los más avanzados del mercado, este apartamento destaca por sus generosos volúmenes y servicios premium. ? Aspectos destacados Immense terraza de 100 m2 con vista abierta Dos plazas de aparcamiento privado Gran espacio de almacenamiento / bodega Sistema avanzado de automatización casera (electricidad inteligente) Aire acondicionado mini-central en todo el apartamento Renovación completa y materiales de alta gama Diseño optimizado que ofrece comodidad y modernidad Una propiedad rara, combinando lujo, tecnología y espacios excepcionales, ideal para aquellos que buscan una mayor calidad de vida