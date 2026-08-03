Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

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Ático dúplex en un edificio moderno entregado en 2023, idealmente situado en las puertas de Florentin – una de las zonas más animadas y populares de Tel Aviv.
Esta excepcional propiedad ofrece aproximadamente 94 m2 de espacio habitable repartidos en dos niveles, combinando privacidad, flexibilidad y entorno de vida excepcional.
El punto fuerte de la propiedad es una espectacular terraza privada de 35 m2 en la azotea, ideal para dar la bienvenida, cenar al aire libre y disfrutar del cielo mediterráneo. Una zona exclusiva adicional ofrece un atractivo potencial para un jacuzzi con vistas panorámicas de la ciudad y la brisa marina.
Características:
• Edificio moderno con ascensor (2023)
• Habitación asegurada (Mamad)
• 2 baños
• 2 terrazas
• Último piso
• Cuatro orientaciones que ofrecen brillo natural durante todo el día
Situado a pocos minutos a pie del mercado Levinsky, Rothschild Boulevard, cafeterías, restaurantes y vida nocturna Florentin, con fácil acceso a la autopista Ayalon y a unos 25 minutos del aeropuerto de Ben Gurion (dependiendo del tráfico).
El apartamento se alquila actualmente a las 11 800 por mes, ofreciendo ingresos inmediatos de alquiler. Puede adquirirse con el inquilino en su lugar o liberarse.
Venta directa por el propietario – Sin cargos de agencia.
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Tel-Aviv, Israel
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