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Barrio residencial Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,62M
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10
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ID: 39668
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 79

Sobre el complejo

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Ático dúplex en un edificio moderno entregado en 2023, idealmente situado en las puertas de Florentin – una de las zonas más animadas y populares de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece aproximadamente 94 m2 de espacio habitable repartidos en dos niveles, combinando privacidad, flexibilidad y entorno de vida excepcional. El punto fuerte de la propiedad es una espectacular terraza privada de 35 m2 en la azotea, ideal para dar la bienvenida, cenar al aire libre y disfrutar del cielo mediterráneo. Una zona exclusiva adicional ofrece un atractivo potencial para un jacuzzi con vistas panorámicas de la ciudad y la brisa marina. Características: • Edificio moderno con ascensor (2023) • Habitación asegurada (Mamad) • 2 baños • 2 terrazas • Último piso • Cuatro orientaciones que ofrecen brillo natural durante todo el día Situado a pocos minutos a pie del mercado Levinsky, Rothschild Boulevard, cafeterías, restaurantes y vida nocturna Florentin, con fácil acceso a la autopista Ayalon y a unos 25 minutos del aeropuerto de Ben Gurion (dependiendo del tráfico). El apartamento se alquila actualmente a las 11 800 por mes, ofreciendo ingresos inmediatos de alquiler. Puede adquirirse con el inquilino en su lugar o liberarse. Venta directa por el propietario – Sin cargos de agencia.

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Tel-Aviv, Israel
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