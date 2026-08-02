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Barrio residencial A louer appartement dexception pret a emmenager a mordot arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 39661
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/8/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Yitzhak Ernst Naventzel

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