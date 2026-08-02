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Barrio residencial A louer place de parking souterraine herzliya pitouah

Herzliya, Israel
de
$278
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Barrio residencial A louer place de parking souterraine herzliya pitouah
1
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ID: 39660
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Wingate

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Référence : 6996 Quartier : Hertzilia Pitouah, Medinat Hayehudim Lugar de estacionamiento Estacionamiento souterina Immédiat

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Herzliya, Israel
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