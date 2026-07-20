  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion

Barrio residencial Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38535
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beer Tuvia, 18

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
de
$2,59M
Barrio residencial Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Está viendo
Barrio residencial Beau 2 pieces dans une ruelle calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en un complejo con una hermosa piscina al aire libre y gimnasio en el norte de Yaffo, a pocos pasos del mar. Segundo piso en 7 con ascensores. 2 piezas (posibilidad de hacer 3 piezas). 2 W.C. 66m2 + 26m2 de terraza (Succah). 1 estacionamiento. Calma y brilla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Mostrar todo Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Asdod, Israel
de
$1,05M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Barrio residencial Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,200
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir