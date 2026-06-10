  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon

Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon

Netivot, Israel
de
$3,500
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38015
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    ryl srwn

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el nuevo distrito de Neve Sharon, aquí hay 3 habitaciones de 82 m2 con balcón de 12 m2 + bodega y aparcamiento. Bonitos servicios interiores. Sala de deportes. Sin cargo.

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$706,420
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,589
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,82M
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Está viendo
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Netivot, Israel
de
$3,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$625,300
AU CUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,17M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,58M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir