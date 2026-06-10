Barrio residencial Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

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A pocos pasos del teatro de Jerusalén, en una de las calles más buscadas de Talbyeh en la esquina de la calle Disraeli, descubra un apartamento particularmente agradable situado en un edificio íntimo de sólo 8 apartamentos. Aquellos que buscan una ubicación excepcional saben lo difícil que es encontrar una propiedad que reúne ascensor, aparcamiento privado cubierto registrado en el catastro, vista abierta y triple exposición. Este apartamento de 87 m2 según el impuesto residencial, ofrece 3,5 habitaciones, un soleado balcón orientado al oeste, un hermoso brillo natural y un ambiente tranquilo en el corazón de un entorno de prestigio. Disponible inmediatamente, es una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio de calidad.
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Jerusalén, Israel
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