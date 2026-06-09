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Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

Jerusalén, Israel
de
$11,000
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11
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ID: 37949
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Berlin, 11

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Hermoso apartamento de 2 habitaciones situado en una de las zonas más buscadas de Jerusalén. 6a planta con ascensor 2 piezas Moderno cuarto de ducha Mamad (habitación segura) Terraza con vistas excepcionales de Jerusalén Terraza privada con cocina al aire libre y espectacular vista panorámica Totalmente amueblado Diseño arquitectónico de alta gama Plaza de aparcamiento privado disponible por la tarde y por la noche solamente ? Alquiler: 11.000 por mes ? Disponible a partir de 15.08.2026

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Jerusalén, Israel
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