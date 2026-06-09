Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

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Hermoso apartamento de 2 habitaciones situado en una de las zonas más buscadas de Jerusalén.
6a planta con ascensor
2 piezas
Moderno cuarto de ducha
Mamad (habitación segura)
Terraza con vistas excepcionales de Jerusalén
Terraza privada con cocina al aire libre y espectacular vista panorámica
Totalmente amueblado
Diseño arquitectónico de alta gama
Plaza de aparcamiento privado disponible por la tarde y por la noche solamente
? Alquiler: 11.000 por mes
? Disponible a partir de 15.08.2026
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Jerusalén, Israel
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