Barrio residencial Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Novedad exclusiva En el complejo Gindi TLV muy popular Torre 1 (en los rascacielos) 42a planta! Vista marina sin obstáculos Un luminoso, amplio y único apartamento de 5,5 habitaciones Superficie habitable de 153 m2 + balcón excepcional de 22 m2 con orientación oeste, mar y sur Muy grande dormitorio principal con vestidor (exposición occidental) Amplias habitaciones con vistas al mar 3 baños 2 baños El apartamento ha sido renovado y amueblado con buen gusto, incluyendo carpintería personalizada. 2 plazas de aparcamiento (row) Un amplio trastero de 13 m2 Calentador de agua solar Servicios de construcción: Seguridad 24 horas con guardia en un lujoso vestíbulo Gimnasio moderno y bien equipado Exclusiva feria de negocios y diseño Espacioso gimnasio privado para niños en el edificio