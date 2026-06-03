Barrio residencial Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

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Novedad exclusiva
En el complejo Gindi TLV muy popular
Torre 1 (en los rascacielos)
42a planta! Vista marina sin obstáculos
Un luminoso, amplio y único apartamento de 5,5 habitaciones
Superficie habitable de 153 m2 + balcón excepcional de 22 m2 con orientación oeste, mar y sur
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El apartamento ha sido renovado y amueblado con buen gusto, incluyendo carpintería personalizada. 2 plazas de aparcamiento (row)
Un amplio trastero de 13 m2
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Servicios de construcción:
Seguridad 24 horas con guardia en un lujoso vestíbulo
Gimnasio moderno y bien equipado
Exclusiva feria de negocios y diseño
Espacioso gimnasio privado para niños en el edificio
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Tel-Aviv, Israel
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