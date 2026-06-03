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Barrio residencial Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 37937
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 100

Sobre el complejo

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Novedad exclusiva En el complejo Gindi TLV muy popular Torre 1 (en los rascacielos) 42a planta! Vista marina sin obstáculos Un luminoso, amplio y único apartamento de 5,5 habitaciones Superficie habitable de 153 m2 + balcón excepcional de 22 m2 con orientación oeste, mar y sur Muy grande dormitorio principal con vestidor (exposición occidental) Amplias habitaciones con vistas al mar 3 baños 2 baños El apartamento ha sido renovado y amueblado con buen gusto, incluyendo carpintería personalizada. 2 plazas de aparcamiento (row) Un amplio trastero de 13 m2 Calentador de agua solar Servicios de construcción: Seguridad 24 horas con guardia en un lujoso vestíbulo Gimnasio moderno y bien equipado Exclusiva feria de negocios y diseño Espacioso gimnasio privado para niños en el edificio

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Tel-Aviv, Israel
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