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Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$1,69M
1/6/26
$1,69M
31/5/26
$1,69M
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ID: 37202
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

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En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan bordeando Kiriat Yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soccah. Hermosos servicios interiores, maravillosa vista del bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos, cocina totalmente reordenada. 2 plazas de aparcamiento y bodega.

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Jerusalén, Israel
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