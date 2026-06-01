Barrio residencial Tout le charme de lancien

? Apartamento en venta – Quartier Baka, rue Boaz En un callejón pintoresco y tranquilo, cerca de cafés y comodidades, en la planta baja de una encantadora casa árabe, 3 habitaciones con una superficie de unos 90 m2, que comprende 2 baños con aseo + 1 aseo independiente. La propiedad tiene una entrada privada y un patio de 30 m2 para uso exclusivo. El interior tiene unas escaleras, y se puede modificar según sea necesario. Una propiedad rara en uno de los barrios más buscados de Jerusalén.