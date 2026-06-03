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Barrio residencial Rare a la la location

Ra'anana, Israel
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$15,900
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Barrio residencial Rare a la la location
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ID: 37934
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Avraham Shlonski, 3

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