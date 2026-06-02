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Barrio residencial Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Jerusalén, Israel
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$6,000
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9
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ID: 37932
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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40 apartamentos en alquiler – Solo para grupos y organizaciones. Ven y disfruta de un nuevo entorno urbano, moderno y de alto nivel, en el corazón de Jerusalén. Una ubicación central y estratégica que permite un fácil acceso a todas las zonas de la ciudad. Una experiencia residencial de calidad que combina comodidad, diseño y practicidad, a pocos minutos a pie de los principales centros culturales, comerciales y de ocio de Jerusalén. Apartamentos de 2 a 3 habitaciones Diferentes áreas disponibles Ubicada de 1a a 7a planta De 6.000 por mes ✔ Apartamentos brillantes ✔ Bonito balcón ✔ No hay aparcamiento Entrada del 15 de agosto

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Jerusalén, Israel
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