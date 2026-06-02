Barrio residencial Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

40 apartamentos en alquiler – Solo para grupos y organizaciones. Ven y disfruta de un nuevo entorno urbano, moderno y de alto nivel, en el corazón de Jerusalén. Una ubicación central y estratégica que permite un fácil acceso a todas las zonas de la ciudad. Una experiencia residencial de calidad que combina comodidad, diseño y practicidad, a pocos minutos a pie de los principales centros culturales, comerciales y de ocio de Jerusalén. Apartamentos de 2 a 3 habitaciones Diferentes áreas disponibles Ubicada de 1a a 7a planta De 6.000 por mes ✔ Apartamentos brillantes ✔ Bonito balcón ✔ No hay aparcamiento Entrada del 15 de agosto