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Barrio residencial Baka jerusalem

Jerusalén, Israel
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ID: 37926
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Walter Avales, 5

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En el distrito de Ramat Baka a 1 minuto a pie de la calle Rivka, en un edificio de lujo, muy bonito ático de 2 habitaciones de 60 m2 situado en la 5a planta con 10 m2 de terraza, apartamento tranquilo y soleado, vista sin obstáculos. 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega.

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Jerusalén, Israel
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