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Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence

Jerusalén, Israel
de
$2,911
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6
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ID: 37925
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mevo HaMatmid, 6

Sobre el complejo

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En el centro de Jerusalén, en un edificio de lujo, 3 habitaciones de 75 m2 con 2 baños. Muy bonita vista del casco antiguo. Hermoso vestíbulo con servicio de atención 24 horas, gimnasio, piscina y jacuzzi.

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Jerusalén, Israel
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