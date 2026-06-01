  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial

Barrio residencial

Rishon LeZion, Israel
de
$2,09M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37908
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$598,080
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,06M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,07M
Está viendo
Barrio residencial
Rishon LeZion, Israel
de
$2,09M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$5,30M
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,04M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Mostrar todo Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Barrio residencial Maison privEe bayit vagan trEs rare
Jerusalén, Israel
de
$17,000
Situado en el popular distrito de Bayit Vagan, en la calle Yossef Hahkmi solicitada, esta casa privada de 200 m2 interior ofrece una rara oportunidad de alquilar. Cerca de escuelas, sinagogas y supermercados, la propiedad tiene 4 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, 3 aseos,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir